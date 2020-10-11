РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 окт. Волонтеры Подольска передали памперсы и средства для обработки лежачих больных центру социальной адаптации в Москве, сообщается в группе «Волонтерское движение «Милосердие – Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Центр социальной адаптации имени Глинки является единственным госучреждением для лиц без определенного места жительства в Москве. На него падает основная нагрузка по оказанию помощи людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

«На днях от волонтерского движения «Милосердие-Подольск» в ЦСА имени Глинки были переданы памперсы и средства для обработки лежачих больных. Кроме подгузников и гигиенических средств постоянно в Центре требуется медицинская техника: коляски, костыли, ходунки, трости, специальные сидения для купания», - говорится в сообщении.

К волонтерам ни раз обращались сотрудники центра за помощью в приобретении билетов и покупке лекарств для подопечных. Сейчас в учреждении остро стоит вопрос с подгузниками для взрослых.