РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 11 окт. На станциях в подмосковных Люберцах зафиксировали 1193 нарушения масочного режима, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

Проинспектировали соблюдение масочного режима на станциях РЖД, располагающихся в городском округе Люберцы. Самое большое скопление людей – на станции «Люберцы-1», где пассажиропоток составляет около 17 тысяч человек в сутки.

«Вместе с представителями народной дружины и сотрудниками транспортного управления прошли по электропоездам, а также проверили соблюдение норм эпидемиологической безопасности в автобусах и маршрутных такси. Итог – 1193 случая отсутствия масок», — написал Ружицкий на своей странице в соцсети «ВКонтакте»..

Он призвал жителей округа ответственно относиться к своему здоровью, к безопасности окружающих.

«Убедительно прошу не пренебрегать рекомендациями Роспотребнадзора, это поможет избежать более жестких ограничительных мер», — заключил Ружицкий.