РИАМО - 11 окт. Первая половина следующей недели в Москве и Подмосковье отметится температурой выше климатической нормы, столбики термометров будут достигать отметки плюс 19 градусов, но уже на выходных значения приблизятся к месячной норме – дневная температура будет достигать 8 градусов, сообщил РИАМО дежурный синоптик центра погоды «Фобос».

«В понедельник днем в столице будет 13-15 градусов, по области 11-16 градусов. Во вторник и среду температура поднимется до 16-18 градусов в Москве и 14-19 градусов в Подмосковье. В четверг ожидается 13-15 градусов в городе и 11-16 градусов в области», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в пятницу и в выходные температура начнет приближаться к климатической норме. Так, в пятницу днем в Московском регионе ожидается уже до 10-12 градусов тепла. На выходных воздух прогреется до 5-8 градусов.

Вся неделя окажется дождливой. Кратковременные осадки ожидаются во все дни недели. Только во вторник ожидается облачная погода, но без осадков.