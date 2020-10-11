РИАМО - 11 окт. За прошедшие сутки в столице выявили 4 501 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, это является самым высоким показателем с середины мая, сообщает оперативный штаб Москвы.

«Число новых случаев Covid-19 за последнюю неделю на 46% больше, чем за предыдущую. За сутки госпитализировано 994 пациента с Covid -19», — отмечается в материале.

За минувшую неделю забрали на лечение в больницы на 12% больше, чем за предыдущую. К аппаратам ИВЛ подключено 275 пациентов.

Новые случаи инфекции зарегистрировали у 43,3% людей в возрасте от 18 до 45 лет, 29,6% — от 46 до 65 лет, 11,7% — от 66 до 79 лет, 4,5% — старше 80 лет, 10,9% — у детей.

В городе из-за роста числа случаев коронавируса рекомендовано соблюдать домашний режим людям старше 65 лет, жителям с хроническими заболеваниями и беременным женщинам. Школьники отправлены на двухнедельные каникулы, а организации обязали перевести 30% сотрудников на удаленный режим работы.

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Текстовая трансляция

11 ОКТЯБРЯ

- В Москве зафиксирован самый высокий показатель новых случаев Covid‑19 за сутки с мая. За сутки госпитализировано 994 пациента с Covid -19.

- За сутки в Москве выявили 4501 новый случай коронавируса. За все время пандемии в столице зафиксировали 330 418 случаев инфицирования.

- Собянин рассказал, когда начнется промышленное производство вакцины от Covid‑19. Через несколько месяцев уже точно появится вакцина, которой можно уже в промышленном масштабе вакцинировать людей.

- Москва не будет останавливать программы развития города из‑за Covid‑19. Если остановятся программы, то не смогут работать предприятия и поставщики.

- В Москве еще 1186 человек вылечились от коронавируса. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 261 619 человек.

- Собянин заявил, что в Москве действует легкий вариант ограничений по коронавирусу.

Мы требуем предоставить списки людей, которые переводятся на удаленку. Будем обеспечивать контроль за их соблюдением. К сожалению, других вариантов нет. Это самый лайт вариант, когда предприятия не закрываются, ни одна из сфер экономики не закрывается

- Главная задача — не допустить введение карантина. Об этом заявил Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Наша задача – не допустить закрытия на карантин. Если карантин, то экономика останавливается. Если экономика останавливается, то последствия понятны

- 35 пациентов с Covid‑19 скончались в Москве за сутки. За весь период пандемии жертвами Covid-19 стали 5 595 пациентов.