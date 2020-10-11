РИАМО - 11 окт. Благодаря энергосервисным договорам москвичи могут сэкономить на счетах за отопление, оборудование помогает регулировать температуру воздуха в квартире и тем самым не переплачивать при потеплении за окном, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«При резком потеплении в течение суток возникает эффект перетопа. В этом случае температура в квартире может достигать 28 и более градусов, жильцы вынуждены открывать окна. Установленное оборудование помогает не допустить этого и снизить температуру в квартирах до 22–24 градусов. При этом экономится до 30% тепла», — поясняет начальник отдела развития энергосервисной деятельности ГКУ «Энергетика» Василий Богданов.

Датчик системы, измеряющий температуру, размещается снаружи дома. Он может фиксировать, что воздух на улице прогрелся до определенной отметки. После этого датчик передает сигнал оборудованию в подвале. В этом случае клапан приостанавливает подачу теплоносителя в дом.

Все это помогает избежать знакомой многим проблемы: когда во время оттепели или бабьего лета приходится открывать нараспашку окна, потому что в квартире душно из-за горячих батарей. Это не только неудобно, но и крайне неэкономично.

Решение об установке системы управления отоплением в доме принимается на собрании собственников. В 2018 году такие системы установили в 800 столичных многоэтажках, а сегодня их насчитывается уже 1,5 тысячи. Автоматика позволила снизить расход энергии на 15-25%. Так, в 2019 году горожане сэкономили более 400 тысяч гигакалорий тепла.