РИАМО - 11 окт. Вводимые в столице ограничения нужны для того, чтобы уберечь от заражения коронавирусной инфекцией пожилых москвичей и граждан с хроническими заболеваниями, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Мэр отметил, что больницы заполняются зараженными все больше, много тяжело больных, подключенных к ИВЛ. Это говорит о наступающей пандемии.

«83% умерших от Covid-19 — это граждане старше 60 лет. Половина из всех умерших — это граждане с хроническими заболеваниями», — сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Он добавил, что производство вакцины от коронавируса в промышленном масштабе начнется уже через несколько месяцев. А до этого времени москвичи должны быть осторожны.

В мегаполисе из-за пандемии рекомендовано соблюдать домашний режим людям старше 65 лет, жителям с хроническими заболеваниями и беременным женщинам. Этот режим они должны соблюдать до 28 октября.

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Текстовая трансляция

11 ОКТЯБРЯ

- За сутки в Москве выявили 4501 новый случай коронавируса. За все время пандемии в столице зафиксировали 330 418 случаев инфицирования.

- Собянин рассказал, когда начнется промышленное производство вакцины от Covid‑19. Через несколько месяцев уже точно появится вакцина, которой можно уже в промышленном масштабе вакцинировать людей.

- Москва не будет останавливать программы развития города из‑за Covid‑19. Если остановятся программы, то не смогут работать предприятия и поставщики.

- В Москве еще 1186 человек вылечились от коронавируса. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 261 619 человек.

- Собянин заявил, что в Москве действует легкий вариант ограничений по коронавирусу.

Мы требуем предоставить списки людей, которые переводятся на удаленку. Будем обеспечивать контроль за их соблюдением. К сожалению, других вариантов нет. Это самый лайт вариант, когда предприятия не закрываются, ни одна из сфер экономики не закрывается

- Главная задача — не допустить введение карантина. Об этом заявил Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Наша задача – не допустить закрытия на карантин. Если карантин, то экономика останавливается. Если экономика останавливается, то последствия понятны

- 35 пациентов с Covid‑19 скончались в Москве за сутки. За весь период пандемии жертвами Covid-19 стали 5 595 пациентов.