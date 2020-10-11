РИАМО - 11 окт. Бывшая жительница подмосковного Серпухова Маргарита Грачева призналась, что не с первого взгляда влюбилась в своего нынешнего мужа Максима.

История Маргариты Грачевой прогремела на всю страну. В декабре 2017 года в Серпухове муж Грачевой вывез ее в лес и отрубил кисти рук, затем отвез жену в больницу, а сам сдался. Одну кисть удалось пришить, вторую заменили на бионический протез. Сейчас она находится во втором браке, живет в Санкт-Петербурге и воспитывает двоих детей.

«Сначала было просто общение, которое потом переросло в дружбу. Я и не думала на тот момент об отношениях», - написала Грачева в Instagram.

Она рассказала, что муж работает в строительной сфере, увлекается музыкой и является кандидатом в мастера спорта по шахматам.

Подписчики также обратили внимание на сходство ее нынешнего мужа Максима с певцом Бастой.

«Возможно. Не первый раз пишут. Я люблю творчество Басты. Так что не против такого сходства», - отреагировала она.

Ранее Грачева написала книгу «Счастлива без рук». Теперь она задумалась об ее экранизации и написании второй книги.