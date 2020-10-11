РИАМО - 11 окт. Доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов назвал пустой тратой денег проведение тестов на антитела к коронавирусной инфекции.

Эксперт считает, что не нужно платно сдавать тесты в частных лабораториях.

«Мое мнение такое – это пустая трата денег. Максимум, что вы узнаете – болели вы коронавирусом или нет, а если болели, то как давно. И уж конечно, если тест окажется положительным, это не будет значить, что вам теперь можно ходить без маски и вообще пренебрегать мерами безопасности», — сказал Жемчугов в интервью kp.ru.

Он добавил, что у ученых нет сведений о том, насколько долго формируется иммунитет к Covid-19, поэтому даже, если человек переболел, то он остается под угрозой.

Однако если человек перенес коронавирус, то вакцину нужно ставить не раньше, чем через год, иначе искусственный иммунитет может уничтожить собственный иммунитет, уточнил врач.

Кроме того, специалистам для подсчета нужно знать, сколько людей приобрели иммунитет с коронавирусу, чтобы спрогнозировать спад пандемии.

Эксперт объяснил, что, если человек решился все же делать тест, то нужно посмотреть строчку «специфичность». Доверять можно исследованиям с показателем выше 99,9 %.​

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Текстовая трансляция

11 ОКТЯБРЯ

- За сутки в Москве выявили 4501 новый случай коронавируса. За все время пандемии в столице зафиксировали 330 418 случаев инфицирования.

- Собянин рассказал, когда начнется промышленное производство вакцины от Covid‑19. Через несколько месяцев уже точно появится вакцина, которой можно уже в промышленном масштабе вакцинировать людей.

- Москва не будет останавливать программы развития города из‑за Covid‑19. Если остановятся программы, то не смогут работать предприятия и поставщики.

- В Москве еще 1186 человек вылечились от коронавируса. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 261 619 человек.

- Собянин заявил, что в Москве действует легкий вариант ограничений по коронавирусу.

Мы требуем предоставить списки людей, которые переводятся на удаленку. Будем обеспечивать контроль за их соблюдением. К сожалению, других вариантов нет. Это самый лайт вариант, когда предприятия не закрываются, ни одна из сфер экономики не закрывается

- Главная задача — не допустить введение карантина. Об этом заявил Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Наша задача – не допустить закрытия на карантин. Если карантин, то экономика останавливается. Если экономика останавливается, то последствия понятны

- 35 пациентов с Covid‑19 скончались в Москве за сутки. За весь период пандемии жертвами Covid-19 стали 5 595 пациентов.