РИАМО - 11 окт. За последние сутки в столице выявили 4501 новый случай коронавируса, за все время пандемии в столице зафиксировали 330 418 случаев инфицирования, сообщает городской оперштаб.

Также за сутки в столице скончались 35 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Общее число летальных случаев в городе составило 5 595.

Между тем, за день инфекцию победили 1186 пациентов. Таким образом, число выздоровевших людей увеличилось до 261 619 человек.

В конце сентября в Москве наблюдается рост распространения коронавируса. В связи с этим в мегаполисе ввели ряд ограничений – москвичам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями рекомендовали соблюдать домашний режим, школьников отправили на двухнедельные каникулы, а организации обязали перевести 30% сотрудников на удаленку.

В России за сутки зафиксировали 13 634 случая заражения Covid-19 в 85 регионах, за весь период эпидемии зарегистрировано 1 298 718 случаев инфицирования, скончались 22 597 пациентов, вылечились 1 020 422 человека.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

11 ОКТЯБРЯ

- За сутки в Москве выявили 4501 новый случай коронавируса. За все время пандемии в столице зафиксировали 330 418 случаев инфицирования.

- Собянин рассказал, когда начнется промышленное производство вакцины от Covid‑19. Через несколько месяцев уже точно появится вакцина, которой можно уже в промышленном масштабе вакцинировать людей.

- Москва не будет останавливать программы развития города из‑за Covid‑19. Если остановятся программы, то не смогут работать предприятия и поставщики.

- В Москве еще 1186 человек вылечились от коронавируса. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 261 619 человек.

- Собянин заявил, что в Москве действует легкий вариант ограничений по коронавирусу.

Мы требуем предоставить списки людей, которые переводятся на удаленку. Будем обеспечивать контроль за их соблюдением. К сожалению, других вариантов нет. Это самый лайт вариант, когда предприятия не закрываются, ни одна из сфер экономики не закрывается

- Главная задача — не допустить введение карантина. Об этом заявил Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Наша задача – не допустить закрытия на карантин. Если карантин, то экономика останавливается. Если экономика останавливается, то последствия понятны

- 35 пациентов с Covid‑19 скончались в Москве за сутки. За весь период пандемии жертвами Covid-19 стали 5 595 пациентов.