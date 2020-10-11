РИАМО - 11 окт. За последние сутки в столице выявили 4501 новый случай коронавируса, за все время пандемии в столице зафиксировали 330 418 случаев инфицирования, сообщает городской оперштаб.
Также за сутки в столице скончались 35 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Общее число летальных случаев в городе составило 5 595.
Между тем, за день инфекцию победили 1186 пациентов. Таким образом, число выздоровевших людей увеличилось до 261 619 человек.
В конце сентября в Москве наблюдается рост распространения коронавируса. В связи с этим в мегаполисе ввели ряд ограничений – москвичам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями рекомендовали соблюдать домашний режим, школьников отправили на двухнедельные каникулы, а организации обязали перевести 30% сотрудников на удаленку.
В России за сутки зафиксировали 13 634 случая заражения Covid-19 в 85 регионах, за весь период эпидемии зарегистрировано 1 298 718 случаев инфицирования, скончались 22 597 пациентов, вылечились 1 020 422 человека.
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Текстовая трансляция
11 ОКТЯБРЯ
- За сутки в Москве выявили 4501 новый случай коронавируса. За все время пандемии в столице зафиксировали 330 418 случаев инфицирования.
- Собянин рассказал, когда начнется промышленное производство вакцины от Covid‑19. Через несколько месяцев уже точно появится вакцина, которой можно уже в промышленном масштабе вакцинировать людей.
- Москва не будет останавливать программы развития города из‑за Covid‑19. Если остановятся программы, то не смогут работать предприятия и поставщики.
- В Москве еще 1186 человек вылечились от коронавируса. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 261 619 человек.
- Собянин заявил, что в Москве действует легкий вариант ограничений по коронавирусу.
- Главная задача — не допустить введение карантина. Об этом заявил Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
- 35 пациентов с Covid‑19 скончались в Москве за сутки. За весь период пандемии жертвами Covid-19 стали 5 595 пациентов.
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