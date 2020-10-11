РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 окт. Управляющая компания в Подольске по просьбе жительницы заменит дверь в одном из домов округа на проспекте Ленина до 1 декабря, сообщается на портале «Добродел».

Жительница Подольска написала на сайт обращение с просьбой заменить двери на втором этаже дома №8а по проспекту Ленина. Она отметила, что дверь, ведущая на общую лестницу, уже старая и никакая краска на ней не держится.

«Главное управление Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской области» рассмотрело обращение по вопросу содержания и ремонта общего имущества в доме №8а. Установлено, что в настоящее время выполнены работы по покраске двери расположенной в прилитфтовом холле и ведущей на пожарный переход. Дверь сотрудниками УК будет заменена в срок до 1 декабря 2020 года», - говорится в ответе на портале.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.