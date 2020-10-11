РИАМО - 11 окт. Бывшая жительница подмосковного Серпухова Маргарита Грачева в скором будущем планирует купить земельный участок, построить дом, заняться экранизацией первой книги и написать вторую.

История Маргариты Грачевой прогремела на всю страну. В декабре 2017 года в Серпухове муж вывез ее в лес и отрубил кисти рук, затем отвез жену в больницу, а сам сдался. Одну кисть удалось пришить, вторую заменили на бионический протез. Сейчас она во втором браке, живет в Санкт-Петербурге.

«Из глобальных думаем о покупке участка и строительстве дома. Об экранизации книги. О написании второй книги», - написала Грачева в Instagram.

При этом женщина предпочла не загадывать будущее.

«Ох, я теперь как-то с подозрением отношусь к планам. Знаю, как все может кардинально поменяться в жизни», - написала она.

Также она призналась подписчикам, что не является блогером и ведение социальных сетей дается ей с трудом. На страницу Грачевой в Instagram подписаны более 99 тысяч человек.