РИАМО - 11 окт. Вратарь столичной команды ЦСКА Игорь Акинфеев считает, что в команде только один сильный футболист – нападающий Федор Чалов, сообщает Газета.ru.

«Если я кого выделю, на меня все обидятся. У нас нет сильных футболистов, у нас средняя команда. Сильный футболист только один — Федор Чалов», — сказал Акинфеев в эфире YouTube-канала CSKA TV.

«Армейцы» занимают третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. У красно-синих 19 очков. ​