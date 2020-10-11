РИАМО - 11 окт. Московские спасатели помогли снять сову с высокой редкой лиственницы, растущей в «Аптекарском огороде», говорится в сообщении пресс-службы департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности столицы.

Инцидент произошел 9 октября. Маленькая неясыть запуталась поводком, привязанным к лапке, в ветках дерева и погибла бы, атакованная воронами.

«Экипаж спасателей добровольного отряда «СпасРезерва» в этот день приехал на занятия по подготовке к аттестации. Маленькой сове повезло», - говорится в сообщении.

Сова сидела на большой высоте и далеко от ствола. Двигаться не могла. Спасатели накрыли птицу сачком, который привязали к ветке. Ветку спилили и спустили вниз.

Сейчас птица находится у специалистов Центра передержки диких животных департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы. Они ищут хозяина совы.