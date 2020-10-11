РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 окт. В Подольске определили победителей и призеров соревнований по домино в рамках комплексной спартакиады по месту жительства, сообщается в группе администрации муниципалитета «ВКонтакте».

Соревнования прошли в микрорайоне Силикатная-2.

«По результатам соревнований, I место заняла команда Дмитрия Ладохина и Анатолия Жигалева, «серебро» у Сергея Билибина и Екатерины Пылаевой»,- говорится в сообщении.

А «бронза» досталась Павлу Истрашкину и Дмитрию Шамарову.