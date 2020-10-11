РИАМО - 11 окт. Квест «Тимирязевка. Эхо старинной усадьбы» появился на портале «Узнай Москву», участники онлайн-викторины узнают больше об истории Тимирязевского района, также их ждут интересные факты о создании некоторых литературных произведений, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Онлайн-квест на портале «Узнай Москву» проведет пользователей по закоулкам старой сельскохозяйственной академии, познакомит с интересными людьми, которые когда-то жили или бывали на территории современного Тимирязевского района, расскажет городские легенды и тайны, связанные с местностью», — сказал куратор ИТ-проектов в сфере культуры и бизнеса департамента информационных технологий города Москвы Сергей Шакрыл.

В первом вопросе квеста участники должны отгадать название поместья, которое когда-то существовало в этом районе. Заселение этих земель началось еще в 1584 году с села Семчина, которым владел князь Иван Шуйский. Потом эта местность принадлежала Нарышкиным, которые переименовали поместье. Название укрепилось, а в наши дни его носит, например, станция метро, расположенная на Серпуховско-Тимирязевской и Люблинско-Дмитровской линиях.

Другой вопрос коснется истории XIX века: тогда была открыта Петровская земледельческая и лесная академия. 27 октября 1865 года появился устав учебного заведения. Участникам игры надо будет вспомнить, какое событие послужило предпосылкой для открытия учебного заведения.

Также во время прохождения викторины можно будет узнать, по проекту какого архитектора построили здание академии, в каком произведении Федора Достоевского нашла отражение история убийства, совершенного в учебном заведении, какой экзотический продукт выращивал один из владельцев дач в этом районе и другие интересные факты.