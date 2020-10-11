РИАМО - 11 окт. В Серебряном бору в столице заметили трех редких птиц из Скандинавии – свиязей, в это время птицы мигрируют в теплые края, в Московском регионе они встречаются крайне редко, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Сейчас свиязи летят на юг, мигрируя в более теплые места, как и многие другие птицы. Озеро Бездонное для них стало местом отдыха между перелетами», — сказал представитель пресс-службы Мосприроды.

Свиязь преимущественно таежная утка, которая предпочитает более холодный климат, чем в Москве и ее окрестностях. Осеннее оперение этих птиц практически сливается с темной водой, хорошо их маскируя.

Свиязи питаются в основном растительным кормом, отдавая предпочтение водным растениям. Ныряют свиязи не очень хорошо, но при этом используют хитрую стратегию для добывания пищи — иногда они держатся рядом с нырковыми утками и подбирают остатки пищи и растений, добытых со дна более ловкими соседями.