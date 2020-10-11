РИАМО - 11 окт. За прошедшие сутки в подмосковном Наро-Фоминском округе были обнаружены минометная мина и артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны, боеприпасы не представляют угрозы населению, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

«В 13:35 10 октября поступило сообщение об обнаружении минометной мины времен ВОВ в Наро-Фоминске на улице Огородной. В 17:00 поступило сообщение об обнаружении артиллерийского снаряда времен ВОВ в деревне Жихарево, СНТ «Сплав-2», — говорится в сообщении.

Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет.

На месте выставлена охрана силами УМВД города Наро-Фоминск. Изъятие и уничтожение боеприпасов запланировано силами министерства обороны РФ на 12 октября.