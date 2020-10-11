РИАМО - 11 окт. Промышленное производство вакцины от коронавирусной инфекции может начаться уже через несколько месяцев, до этого времени горожане должны сохранять бдительность, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Через несколько месяцев уже точно появится вакцина, которой можно уже в промышленном масштабе вакцинировать людей. Закончится эта история. Нам надо пройти эту историю без потерь», — сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Он добавил, что в столице сохраняется риск заражения. Так как рядом с каждым может оказаться бессимптомный коронавирусный больной.

В связи с риском роста случаев Covid-19 в городе нужно соблюдать домашний режим людям из группы риска.

В августе в России зарегистрировали первую в мире вакцину против Covid-19, которую разработали в центре Гамалеи.

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Текстовая трансляция

11 ОКТЯБРЯ

- За сутки в Москве выявили 4501 новый случай коронавируса. За все время пандемии в столице зафиксировали 330 418 случаев инфицирования.

- Собянин рассказал, когда начнется промышленное производство вакцины от Covid‑19. Через несколько месяцев уже точно появится вакцина, которой можно уже в промышленном масштабе вакцинировать людей.

- Москва не будет останавливать программы развития города из‑за Covid‑19. Если остановятся программы, то не смогут работать предприятия и поставщики.

- В Москве еще 1186 человек вылечились от коронавируса. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 261 619 человек.

- Собянин заявил, что в Москве действует легкий вариант ограничений по коронавирусу.

Мы требуем предоставить списки людей, которые переводятся на удаленку. Будем обеспечивать контроль за их соблюдением. К сожалению, других вариантов нет. Это самый лайт вариант, когда предприятия не закрываются, ни одна из сфер экономики не закрывается

- Главная задача — не допустить введение карантина. Об этом заявил Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Наша задача – не допустить закрытия на карантин. Если карантин, то экономика останавливается. Если экономика останавливается, то последствия понятны

- 35 пациентов с Covid‑19 скончались в Москве за сутки. За весь период пандемии жертвами Covid-19 стали 5 595 пациентов.