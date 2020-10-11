РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 окт. Пожар в одном из строений Подольска ликвидировали до приезда огнеборцев, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«В оперативно-дежурную смену 10 октября в 21:18 поступило сообщение о пожаре в строении по адресу: Московская область, городской округ Подольск, улица Юных Ленинцев, дом 59. Ликвидация пожара до прибытия пожарных подразделений», - говорится в сообщении.

Всего на место пожара выехали пять единиц техники и 19 человек.