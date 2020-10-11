РИАМО - 11 окт. Программы развития города продолжат реализовывать, несмотря на рост зараженных коронавирусной инфекцией, все это поможет поддержать экономику Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Если сегодня мы остановим их, это значит, остановим предприятия, которые работают: машиностроение, поставщиков комплектующих, тысячи малых и средних предприятий. Поэтому мы оставляем программы развития, в том числе и транспорта. Все это должно работать, работать на сегодня и на завтра, создавая новую экономику города», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее Собянин объяснил, что в столице действует легкий вариант карантина: ни одна из сфер экономики не закрывается. Между тем, компании обязали перевести 30% сотрудников на удаленку.

Пенсионерам мегаполиса, жителям с хроническими заболеваниями и беременным женщинам рекомендовано соблюдать домашний режим.

Текстовая трансляция

11 ОКТЯБРЯ

- За сутки в Москве выявили 4501 новый случай коронавируса. За все время пандемии в столице зафиксировали 330 418 случаев инфицирования.

- Собянин рассказал, когда начнется промышленное производство вакцины от Covid‑19. Через несколько месяцев уже точно появится вакцина, которой можно уже в промышленном масштабе вакцинировать людей.

- Москва не будет останавливать программы развития города из‑за Covid‑19. Если остановятся программы, то не смогут работать предприятия и поставщики.

- В Москве еще 1186 человек вылечились от коронавируса. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 261 619 человек.

- Собянин заявил, что в Москве действует легкий вариант ограничений по коронавирусу.

Мы требуем предоставить списки людей, которые переводятся на удаленку. Будем обеспечивать контроль за их соблюдением. К сожалению, других вариантов нет. Это самый лайт вариант, когда предприятия не закрываются, ни одна из сфер экономики не закрывается

- Главная задача — не допустить введение карантина. Об этом заявил Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Наша задача – не допустить закрытия на карантин. Если карантин, то экономика останавливается. Если экономика останавливается, то последствия понятны

- 35 пациентов с Covid‑19 скончались в Москве за сутки. За весь период пандемии жертвами Covid-19 стали 5 595 пациентов.