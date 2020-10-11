РИАМО - 11 окт. Власти Москвы будут требовать от столичных компаний списки переведенных на удаленную работу сотрудников, это самый простой вариант без закрытия предприятий, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Мы требуем предоставить списки людей, которые переводятся на удаленку. Будем обеспечивать контроль за их соблюдением. К сожалению, других вариантов нет. Это самый лайт вариант, когда предприятия не закрываются, ни одна из сфер экономики не закрывается», — сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Он добавил, что сейчас столичные больницы все больше и больше заполняются больными коронавирусной инфекцией.

«Увеличивается количество очень тяжелых больных в реанимациях, на ИВЛ. Даже смертность начинает расти. Это говорит о том, что пандемия наступает», — добавил мэр Москвы.

В мегаполисе из-за пандемии рекомендовано соблюдать домашний режим людям старше 65 лет, жителям с хроническими заболеваниями и беременным женщинам.

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Текстовая трансляция

11 ОКТЯБРЯ

- За сутки в Москве выявили 4501 новый случай коронавируса. За все время пандемии в столице зафиксировали 330 418 случаев инфицирования.

- Собянин рассказал, когда начнется промышленное производство вакцины от Covid‑19. Через несколько месяцев уже точно появится вакцина, которой можно уже в промышленном масштабе вакцинировать людей.

- Москва не будет останавливать программы развития города из‑за Covid‑19. Если остановятся программы, то не смогут работать предприятия и поставщики.

- В Москве еще 1186 человек вылечились от коронавируса. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 261 619 человек.

- Собянин заявил, что в Москве действует легкий вариант ограничений по коронавирусу.

Мы требуем предоставить списки людей, которые переводятся на удаленку. Будем обеспечивать контроль за их соблюдением. К сожалению, других вариантов нет. Это самый лайт вариант, когда предприятия не закрываются, ни одна из сфер экономики не закрывается

- Главная задача — не допустить введение карантина. Об этом заявил Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Наша задача – не допустить закрытия на карантин. Если карантин, то экономика останавливается. Если экономика останавливается, то последствия понятны

- 35 пациентов с Covid‑19 скончались в Москве за сутки. За весь период пандемии жертвами Covid-19 стали 5 595 пациентов.