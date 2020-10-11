РИАМО - 11 окт. Для Московской области важно развитие сельскохозяйственной отрасли, поэтому с каждым годом там появляется все больше инновационных технологий, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Я говорю об инновационном современном сельском хозяйстве. Плуг и коса – это хорошо, но это уже XIX век. Поэтому современные технологии – все это имеет принципиальное значение», — сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».

Он добавил, что сейчас в стране развитию сельского хозяйство уделяется все больше внимания. Что делает его конкурентоспособным в сравнении с другими странами.

«Долгое время бытовал такой миф, что сельское хозяйство – черная дыра. Это совершенно глубокое заблуждение. Сейчас наше отечественное сельское хозяйство, в том числе и в Московской области, показывает, что оно очень конкурентоспособное», — подчеркнул Воробьев.