РИАМО - 11 окт. Подмосковные власти делают все возможное для борьбы с распространением коронавирусной инфекции в регионе, главная задача – не допустить введение карантина, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Наша задача – не допустить закрытия на карантин. Если карантин, то экономика останавливается. Если экономика останавливается, то последствия понятны», — сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».



Он добавил, что во временный госпиталь в парке «Патриот» для борьбы с коронавирусом призваны порядка 700 врачей.



«Я обращался к министрам и коллегам. Порядка 700 врачей мы призвали в Подмосковье из разных городов, прежде всего из военно-медицинской академии для того, чтобы они работали здесь у нас в «Патриоте», — отметил Воробьев.



В Подмосковье из-за распространения коронавирусной инфекции жителям старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями рекомендовано соблюдать домашний режим и избегать общественных мест.

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Текстовая трансляция

11 ОКТЯБРЯ

- За сутки в Москве выявили 4501 новый случай коронавируса. За все время пандемии в столице зафиксировали 330 418 случаев инфицирования.

- Собянин рассказал, когда начнется промышленное производство вакцины от Covid‑19. Через несколько месяцев уже точно появится вакцина, которой можно уже в промышленном масштабе вакцинировать людей.

- Москва не будет останавливать программы развития города из‑за Covid‑19. Если остановятся программы, то не смогут работать предприятия и поставщики.

- В Москве еще 1186 человек вылечились от коронавируса. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 261 619 человек.

- Собянин заявил, что в Москве действует легкий вариант ограничений по коронавирусу.

Мы требуем предоставить списки людей, которые переводятся на удаленку. Будем обеспечивать контроль за их соблюдением. К сожалению, других вариантов нет. Это самый лайт вариант, когда предприятия не закрываются, ни одна из сфер экономики не закрывается

- Главная задача — не допустить введение карантина. Об этом заявил Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Наша задача – не допустить закрытия на карантин. Если карантин, то экономика останавливается. Если экономика останавливается, то последствия понятны

- 35 пациентов с Covid‑19 скончались в Москве за сутки. За весь период пандемии жертвами Covid-19 стали 5 595 пациентов.