РИАМО - 11 окт. В воскресенье в Москве и Подмосковье ожидается теплая погода, воздух может прогреться до плюс 17 градусов, осадков при этом не ожидается, сообщается на сайте «Метеоновости».

«При облачной погоде с прояснениями осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве – 15-17 градусов, по области – 12-17 градусов. Ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду», - говорится в сообщении.

Атмосферное давление в середине дня составит 751 миллиметр ртутного столба.

У большинства метеозависимых людей такие погодные условия не вызывают метеообусловленные обострения заболеваний. Однако у некоторых граждан могут отмечаться симптомы, связанные с неустойчивым атмосферным давлением в сочетании с неустойчивым геомагнитным фоном.