РИАМО - 10 окт. Мужчина получил телесные повреждения автоматическими воротами паркинга жилого комплекса на Шелепихинской набережной в столице, пострадавший умер, говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Москвы.

По данному факту начала проверку Хорошевская межрайонная прокуратура.

«Установлено, что 10 октября 2020 ода. работник строительной компании при осуществлении трудовой деятельности получил телесные повреждения автоматическими воротами. <…> Мужчина скончался», - говорится в сообщении.

Проверка показала, что на месте ЧП есть нарушения требований законодательства об охране труда и технике безопасности.

Материалы прокурорской проверки были направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц.

Также в ходе проверки будет дана оценка полноте действий ответственных лиц управляющей компании по содержанию и обслуживанию общедомового имущества многоквартирного дома, соблюдению требований лицензионного законодательства.

Результаты рассмотрения постановления и ход проверки поставлены на контроль в городской прокуратуре.