РИАМО - 10 окт. Российская фигуристка Александра Трусова сообщила, с какой задачей она выступала на этапе Кубка России, проходящем в Москве, передает Газета.ru.

«На этом старте у меня была задача сделать тройной аксель, очень хотела откатать программу с этим прыжком. О деталях рассказывать не буду, много тренировались. Работали над всем», — сказала Трусова.

После короткой программы фигуристка занимает третье место. На втором месте Дарья Усачева, а выиграла короткую программу Камилла Валиева.​