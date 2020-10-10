РИАМО - 10 окт. Рейд по выявлению нарушителей масочного режима среди посетителей московских торговых центров и магазинов провели в субботу, выявили свыше 90 нарушителей, сообщил журналистам участковый уполномоченный ОМВД РФ по Хорошевскому району столицы Олег Зверев.

«Сегодня сотрудниками полиции совместно с ОАТИ был произведен рейд по торговым центрам и магазинам Москвы на предмет соблюдения масочного режима в результате чего было составлено 93 административных протокола по статье 3.18.1 КоАП Москвы», - сказал Зверев.

Он уточнил, что за каждое нарушение по данной статье предусмотрен штраф в размере до 4 тысяч рублей.

Как уточнили в пресс-службе департамента торговли и услуг Москвы, в субботу проверили 19 магазинов и ТЦ города. Среди которых ТРЦ «Авиапарк», ТРЦ «Домодедовский», ТРК «Щука», магазины «Ашан», «Пятерочка», «Магнит», «Магнолия», «Спортмастер» и IKEA.

В Москве с сентября наблюдается увеличение числа случаев заражения Covid-19. В общественных местах и транспорте столицы обязательно нужно надевать маски и перчатки.

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Текстовая трансляция

10 ОКТЯБРЯ

- Более 90 нарушителей масочного режима выявили в магазинах Москвы. Как уточнили в пресс-службе департамента торговли и услуг Москвы, в субботу проверили 19 магазинов и ТЦ города.

- Коронавирусную инфекцию выявили у заместителя мэра Москвы, главы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова.

- Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что на дистанционное обучение отправляют школьников, если в классе обнаружены несколько заразившихся коронавирусом:

«С коронавирусом ситуация, конечно, сложнее. Здесь возможно переводить класс на дистанционную работу и в случае нескольких заболевших. Но это не основание для того, чтобы прерывать процесс обучения во всей школе. В каждом конкретном случае с коронавирусом решение принимают врачи-эпидемиологи в регионах», - подчеркнула Попова.

- За сутки в столице госпитализировано 1047 коронавирусных больных. Среди новых выявленных случаев 41,6% составляют люди возрастом от 18 до 45 лет, 30,8% — от 46 до 65 лет, 12,0% — от 66 до 79 лет, 4,4% — старше 80 лет, 11,2% — дети.

- За сутки в России зарегистрировали 12 846 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 416 больных. В Москве - 4105.

- Разработчик вакцины от Covid‑19 назвал сроки отказа от масок после прививки:

«Надо дождаться по крайней мере 21 день после того, как человек привился, потом надо быть уверенным, что ты в группе опытной, а не в группе плацебо, и я бы советовал определить уровень протективных антител и после этого самому решать, носить маску или нет», - пояснил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

- За минувшие сутки столичные врачи вылечили 1306 человек от коронавирусной инфекции, всего в городе выздоровели после заболевания более 260 тысяч пациентов.

- В Москве за прошедшие сутки умерли 30 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в городе скончались 5560 пациентов.