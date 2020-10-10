РИАМО - 10 окт. В рамках форума на выставке «Золотая осень – 2020» обсудили вопросы развития турбизнеса на селе, его перспективы, законодательную и нормативную поддержку, потребности агротуризма в госпомощи, сообщает kp.ru.

«Из-за пандемии коронавируса внутренний туризм вышел на новый уровень популярности у жителей страны. Как считает (замминистра сельского хозяйства РФ - ред.) Оксана Лут, необходимо разработать меры господдержки специально для развития агротуризма. Они помогут открыть новые туристические маршруты на сельских территориях и повысят интерес к уже действующим направлениям», - говорится в сообщении.

По словам Лут, агротуризм в стране будет помогать решить многие проблемы, которые сейчас есть на селе. Благодаря этой сфере повысится занятость населения, снизится безработица, станут увеличиваться доходы местных жителей. Все это поможет привлечь на село квалифицированные кадры и остановит отток молодежи.

Как отметили участники форума, агротуризм обеспечит дополнительные условия для стабильного развития фермерских хозяйств. Но нужно подготовить инфраструктуру для запросы туристов и создать хороший уровень сервиса. А также в данных работах не следует забывать о сохранении традиционного уклада деревень. Нужно проработать вопрос соблюдения баланса на селе.​

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