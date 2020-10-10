РИАМО - 10 окт. В новом мини-фильме, опубликованном на канале губернатора Московской области Андрея Воробьева на YouTube, рассказывается о рабочей поездке главы региона в городской округ Зарайск.
В деревне Новоселки городского округа по поручению губернатора Московской области построили новую котельную. Губернатор пообщался с местными жителями.
«Горячую воду дадим, но с вас одно обещание <…> - не болеть», - сказал глава региона жителям.
Воробьев проверил ход полевых работ в городском округе.
«Сою не сеяли здесь никогда практически в таком масштабе. Это первый год. Мы в этом году и гречку попробовали посеять, получилось, <…> и соя получилась неплохо», - отметил глава городского округа Виктор Петрущенко.
Также за рулем комбайна губернатор собрал с поля сою и пообщался с комбайнером.
Воробьев отметил, что с первого года своей работы поставил задачу: чтобы «вся земля Подмосковья давала результат».
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