РИАМО - 10 окт. Главный тренер футбольной сборной страны Станислав Черчесов рассказал, какую глобальную задачу ставит перед собой команда, сообщает Газета.ru.

«Попадание во вторую корзину при жеребьевке отбора на чемпионат мира для нас принципиально. У нас есть турнирные задачи в Лиге наций», — сказал Черчесов.

Он уточнил, что также у сборной есть глобальные задачи, которые стоят за играми.

11 октября сборная России встретится с командой Турции в матче Лиги наций.​