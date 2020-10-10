РИАМО - 10 окт. Заведующая столичной библиотекой №102 Елена Корнеева посоветовала родителям маленьких детей познакомить их со стихами Натальи Кончаловской, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Детям она советует прочитать книжку «Наша древняя столица». Произведение выпустили в 1947 году — к 800-летию столицы.

«В легкой стихотворной форме книга Кончаловской рассказывает о важнейших исторических событиях допетровской эпохи. Прошлое города описано максимально точно и доступно для понимания самых маленьких читателей», - отметила Корнеева.

Детей постарше она советует познакомить с произведением «Дом отважных трусишек» Юрия Ермолаева. Книга рассказывает про девочку Надю Ермакову. Девочка мечтает встретиться с волшебником, который сможет помочь ей вновь начать ходить.

Еще детям может понравится книга Мэри Додж «Серебряные коньки». Главные герои произведения Ханс Бринкер и его младшая сестра Гретель. Дети воспитываются в бедной семье и не могут принять участие в конькобежных состязаниях. В книге показаны жизнь детей из богатых и бедных семей.

Столичных подростков рекомендуют познакомить с произведением «Повесть о рыжей девчонке» Лидии Будогоской. Главная героиня – девочка Ева. Она переживает влюбленность, а дома ее ждет отец-тиран.

«Книга увлекательная, от нее трудно оторваться. Какие-то страницы невозможно читать без ощущения комка в горле, а остальные насыщены яркими событиями, юмором и добротой», - отметила Корнеева.

Также подросткам может понравиться книга «Литейный мост» Сюзанны Кулешовой. Герои произведения – девятиклассники. Самое важное для них — выстроить отношения друг с другом и окружающим миром. Но в 16 лет это непросто.