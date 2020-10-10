РИАМО – 10 окт. В Пенсионном фонде напомнили, что самостоятельно за доплатой к пенсиям нужно обращаться пожилым гражданам, которые должны получать доплату за сельский стаж в среднем 1421,56 рубля, сообщает Федеральное агентство новостей.

В ведомстве подчеркнули, что это касается только тех, кто недавно выработал сельский стаж и уволился с работы или переехал из города в село. Автоматически добавка начисляется только тем пенсионерам, которые получили право на эту доплату до 1 января 2019 года.

«Если гражданин, например, дорабатывал необходимый стаж в сельском хозяйстве, то после увольнения автоматического повышения размера фиксированной выплаты к страховой пенсии не будет. Такому пенсионеру необходимо обратиться в территориальный орган ПФР или МФЦ, где находится его выплатное дело, с заявлением о перерасчете и подтверждающими документами», — сообщили в ПФР.

Сельская прибавка к выплатам составляет четверть от фиксированной выплаты к пенсии. Она положена только неработающим пенсионерам. Эти граждане должны иметь стаж в сельском хозяйство от 30 лет, а также проживать столько же времени в сельской местности.