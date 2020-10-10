РИАМО - 10 окт. В выходные в 39 муниципальных образованиях Подмосковья пройдет 71 ярмарка, на которых будут работать 3346 торговых мест, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

Глава Минсельхозпрода региона Андрей Разин отметил, что в ярмарках приму участие фермерские хозяйства, монастырские подворья, сыроделы, производители из 39 регионов РФ: Московской, Ивановской, Белгородской, Смоленской, Владимирской, Тульской, Калужской областей и других.

«Чтобы защитить посетителей от коронавирусной инфекции, организаторы установят на входе санитайзеры, все участники будут осуществлять торговлю в масках и перчатках», - подчеркнул Разин.

В поселке Тучково Рузского округа пройдет гастрономический фестиваль «Крестьянское подворье». В нем примут участие около 20 фермерских хозяйств, монастырские подворья и производители региона. Там будут продавать домашнюю птицу (гуси, перепелка, курица), яйца, овощи и фрукты, мед, продукты пчеловодства, травяные чаи, сыры ручной работы из козьего и коровьего молока и многое другие.

Также на фестивале планируют провести дегустации, конкурсы, мастер-классы и концерт. В зоне фуд-корта гости смогут передохнуть и перекусить. Им предложат напитки, закуски, сладости, выпечку, чай из самовара на сосновых шишках и так далее.

В Сергиево-Посадском и Одинцовском городских округах на выходных проведут тематические ярмарки «Сад-огород». На них, кроме продуктов питания и товаров повседневного спроса, можно будет купить саженцы плодовых деревьев, рассаду, садовый инвентарь, плетеные корзины, декор для дачи и другое.

В городском округе Зарайск проходит социальная ярмарка. Там можно будет купить по «ценопадный цене» 28 наименований продуктов питания. Среди продуктов со скидкой: картофель, помидоры, перец, кабачки, хурма, мандарины, грецкие орехи, курага, чернослив, чай и многое другое.

До конца года запланировано к проведению еще десять «Ценопадов».

Тематическая ярмарка «Золотая осень» пройдет во Фрязине, «Дары осени в Подмосковье» - в Солнечногорске, Клину и Егорьевске, «Товары регионов России» - в Дзержинске и Зарайске, «Осенний марафон» - в Реутове, «Урожайная» - в Рузе.

Сельхозярмарки пройду в городских округах Зарайск, Ивантеевка, Истра, Клин, Одинцовский, Подольск, Красногорск, Серпухов.

Универсальные ярмарки пройдут в городских округах Балашиха, Богородский, Волоколамский, Власиха, Воскресенск, Дмитровский, Жуковский, Истра, Коломенский, Красногорск, Лосино-Петровский, Лотошино, Луховицы, Лыткарино, Можайский, Мытищи, Наро-Фоминский, Орехово-Зуевский, Пушкинский, Рузский, Сергиево-Посадский, Серпухов, Ступино, Талдомский, Чехов, Щелково, Электрогорск, Электросталь.