РИАМО - 10 окт. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов выразил соболезнования в связи со смертью экс-футболиста сборной страны Василия Кулькова, сообщает kp.ru.

В прошлом году у спортсмена было выявлено онкологическое заболевание. Он умер в реанимации. Футболисту было 54 года.

«Понятно, что неприятное событие. Наши соболезнования от сборной и мои лично. Это неприятная новость, пусть земля ему будет пухом», - сказал Черчесов.

Свои соболезнования принес и председатель совета директоров ФК «Спартак-Москва» Леонид Федун. Кульков долго выступал за красно-белых.

«Василий Кульков навсегда останется в памяти красно-белых болельщиков самоотверженным бойцом и светлым, добрым человеком. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Василия Сергеевича», - добавил Федун.

В составе московского ФК «Спартак» Кульков был чемпионом СССР, выигрывал бронзу чемпионата России. Еще спортсмен выступал за португальские «Бенфику» и «Порту», петербургский «Зенит».​