РИАМО - 10 окт. Борода, как и прическа, требует отдельного тщательного ухода, однако за растительностью на лице можно ухаживать и дома, сообщает Федеральное агентство новостей.

Борода требует специального ухода, стрижки и бритья.

«Если возиться с бритвой не хочется, так как это требует отпаривания, можно оформить контур, сбрить триммером и дочиста довести шейвером. Остальное зависит от длины бороды. Если щетина короткая, то рекомендую подравнивать основную массу с помощью машинки с насадкой один раз в неделю», — отметила парикмахер-стилист, барбер Снежана Любимова.

По ее словам, при длинной бороде нужно делать аналогичные процедуры также раз в неделю, но основную массу нужно стричь ножницами и триммером поверх массы волос.

Для любителей бороды специалист рекомендует всегда иметь дома мыло, бальзам, масло для бороды, воск и расчески.

По ее словам, если мужчина ухаживает за бородой и усами ежедневно, то средства для растительности следует приобрести в профессиональном магазине.

В этапы ухода за бородой входят ежедневное мытье, сушка феном, увлажнение с помощью масла и нанесение воска на усы.

Помимо домашнего ухода, борода требует и руки мастера. Поэтому ходить к барберу для оформления бороды рекомендуется раз в 3-4 недели.