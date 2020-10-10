РИАМО - 10 окт. В субботу завершили проходку всех тоннелей на западном участке строящейся большой кольцевой линии столичной подземки, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«В сентябре мы полностью закончили проходку тоннелей на северо-восточном участке БКЛ. Сегодня - на западном. Здесь четыре станции. На «Улице Народного Ополчения» и «Карамышевской» идут отделочные работы и монтаж коммуникаций», - отметил мэр на своей странице «ВКонтакте».

Он добавил, что на станциях метро «Мневники» и «Кунцевская» рабочие ставят основные конструкции.

По его словам, западный участок БКЛ поможет улучшить транспортное обслуживание жителей столичных районов Хорошево-Мневники, Кунцево, Фили-Давыдково. А также ветка поможет снизить нагрузку на перегруженные Арбатско-Покровскую и Таганско-Краснопресненскую линии.

Большую кольцевую линию подземки планируют полностью замкнуть в конце 2022 года. Длина нового кольца метро составит 70 километров. На БКЛ разместятся 31 станция и три электродепо.