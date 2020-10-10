РИАМО - 10 окт. Коронавирусную инфекцию выявили у заместителя мэра Москвы, главы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максима Ликсутова, говорится в сообщении пресс-службы департамента.
Он напомнил горожанам, что сейчас очень важно беречь себя и окружающих: надевать средства индивидуальной защиты в общественных местах и городском транспорте.
«Это очень и очень важно!» - подчеркнул заммэра.
В столице осенью выросло число случаев заражения коронавирусом. В рамках борьбы с распространением инфекции пожилым горожанам, москвичам с хроническими заболеваниями рекомендовали соблюдать домашний режим, из дома советуют выходить только в случае сильной необходимости.
Также в Москве с 5 октября все школьники ушли на двухнедельные каникулы, а кружки работают только в онлайн-режиме. Компании и организации города обязали перевести не менее 30% своих сотрудников на удаленный режим работы.
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Текстовая трансляция
10 ОКТЯБРЯ
- Коронавирусную инфекцию выявили у заместителя мэра Москвы, главы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова.
- Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что на дистанционное обучение отправляют школьников, если в классе обнаружены несколько заразившихся коронавирусом:
- За сутки в столице госпитализировано 1047 коронавирусных больных. Среди новых выявленных случаев 41,6% составляют люди возрастом от 18 до 45 лет, 30,8% — от 46 до 65 лет, 12,0% — от 66 до 79 лет, 4,4% — старше 80 лет, 11,2% — дети.
- За сутки в России зарегистрировали 12 846 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 416 больных. В Москве - 4105.
- Разработчик вакцины от Covid‑19 назвал сроки отказа от масок после прививки:
- За минувшие сутки столичные врачи вылечили 1306 человек от коронавирусной инфекции, всего в городе выздоровели после заболевания более 260 тысяч пациентов.
- В Москве за прошедшие сутки умерли 30 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в городе скончались 5560 пациентов.
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