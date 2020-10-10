РИАМО - 10 окт. Ученые выяснили, что привычка пить кофе до еды может быть опасна для здоровья человека, сообщает Nation News.

«Специалисты изучили анализы 29 человек, чтобы выявить связь между уровнем инсулина и употреблением бодрящего напитка утром до еды», - говорится в сообщении.

Участникам эксперимента после сна давали кофе с сахаром, калорийность напитка была равна полноценному завтраку. Потом добровольцев будили на несколько минут каждый час и предлагали кофе и потом сладкий напиток.

В результате данного эксперимента ученые выяснили, что плохой сон и употребление кофе повлияли на уровень сахара в крови добровольцев. Человеческий организм не усваивает глюкозу сразу после пробуждения.

По итогам эксперимента, ученые рекомендуют пить кофейный напиток во время завтрака или уже после первого приема пищи. ​