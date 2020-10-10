РИАМО - 10 окт. Сотрудники управления Роспотребнадзора по Москве выявили нарушения антиковидных мер во Дворце спорта «Мегаспорт» на Ходынском бульваре, сообщила журналистам главный специалист эксперт управления Роспотребнадзора по столице Оксана Панова.

«В ходе проверки были выявлены следующие нарушения: несоблюдение норм социального дистанцирования на входе, а также были выявлены нарушения соблюдения полноты дезинфекционного режима», - подчеркнула Панова.

Таким образом, заведение могут оштрафовать на сумму до 500 тысяч рублей или закрыть на 90 дней.

В конце сентября в Москве наблюдается рост случаев коронавируса. В связи с этим в мегаполисе ввели ряд ограничений – москвичам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями рекомендовали соблюдать домашний режим, школьников отправили на двухнедельные каникулы, а организации обязали перевести не менее 30% сотрудников на дистанционный режим работы.