РИАМО - 10 окт. На территории Московской области до утра 11 октября прогнозируется сильный туман, следует проявлять осторожность, сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.

«Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» в ближайшие 1-2 часа с сохранением до 09:00 11 октября местами по Московской области ожидается туман с видимостью 100-500 метров», - говорится в сообщении.

Спасатели рекомендовали лицам, страдающим сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями, не выходить на улицу.

Также пешеходам следует быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог, а автолюбителям необходимо снизить скорость и строго соблюдать ПДД, так как туман представляет опасность для всех участников дорожного движения.

При движении в тумане на машине водителям посоветовали отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений. Также на дороге важно учитывать, что туман скрадывает расстояние – следует увеличить обычную дистанцию. Кроме того, при движении в тумане водители быстрее утомляются.