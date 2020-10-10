РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 окт. В подмосковном Подольске власти убрали несколько тонн баклажанов, выброшенных неизвестными недалеко от деревни Лучинское Лаговского сельского поселения, сообщила «РИАМО в Подольске» начальник территориального отдела «Лаговский» Лариса Прошкина.

В лесу недалеко от деревни Лучинское неизвестные выбросили содержимое нескольких грузовиков с баклажанами. Образовалась огромная куча, некоторые были даже в мешках. Люди брали оттуда баклажаны, не зная, безопасно ли это, их происхождение так и осталось пока неизвестным.

«Баклажаны из леса убрали, подробностей происшествия пока нет», - сказала Прошкина.

Власти обратились в полицию, сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства произошедшего.