РИАМО – 10 окт. В государственных московских театрах на следующей неделе могут начать спрашивать паспорт на входе в культурное заведение, также паспортные данные нужно будет вводить при покупке билета на спектакль, сообщает РБК.
Такая мера нужна для того, чтобы избежать посещения театров москвичами старше 65 лет. Эта категория граждан должна сейчас соблюдать домашний режим из-за распространения коронавируса в городе.
По данным издания, распоряжение об этом будет издано главой департамента культуры Москвы Александром Кибовским.
Домашний режим для пенсионеров старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями вновь ввели в столице 28 сентября. Он продлится до 28 октября.
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Текстовая трансляция
10 ОКТЯБРЯ
- Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что на дистанционное обучение отправляют школьников, если в классе обнаружены несколько заразившихся коронавирусом:
- За сутки в столице госпитализировано 1047 коронавирусных больных. Среди новых выявленных случаев 41,6% составляют люди возрастом от 18 до 45 лет, 30,8% — от 46 до 65 лет, 12,0% — от 66 до 79 лет, 4,4% — старше 80 лет, 11,2% — дети.
- За сутки в России зарегистрировали 12 846 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 416 больных. В Москве - 4105.
- Разработчик вакцины от Covid‑19 назвал сроки отказа от масок после прививки:
- За минувшие сутки столичные врачи вылечили 1306 человек от коронавирусной инфекции, всего в городе выздоровели после заболевания более 260 тысяч пациентов.
- В Москве за прошедшие сутки умерли 30 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в городе скончались 5560 пациентов.
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