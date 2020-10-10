РИАМО – 10 окт. В государственных московских театрах на следующей неделе могут начать спрашивать паспорт на входе в культурное заведение, также паспортные данные нужно будет вводить при покупке билета на спектакль, сообщает РБК.

Такая мера нужна для того, чтобы избежать посещения театров москвичами старше 65 лет. Эта категория граждан должна сейчас соблюдать домашний режим из-за распространения коронавируса в городе.

«С 17 октября продавать билеты смогут только те театры, которые внесут соответствующие изменения в процедуру продажи билетов», - отмечается в материале.

По данным издания, распоряжение об этом будет издано главой департамента культуры Москвы Александром Кибовским.

Домашний режим для пенсионеров старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями вновь ввели в столице 28 сентября. Он продлится до 28 октября.​

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Текстовая трансляция

10 ОКТЯБРЯ

- Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что на дистанционное обучение отправляют школьников, если в классе обнаружены несколько заразившихся коронавирусом:

«С коронавирусом ситуация, конечно, сложнее. Здесь возможно переводить класс на дистанционную работу и в случае нескольких заболевших. Но это не основание для того, чтобы прерывать процесс обучения во всей школе. В каждом конкретном случае с коронавирусом решение принимают врачи-эпидемиологи в регионах», - подчеркнула Попова.

- За сутки в столице госпитализировано 1047 коронавирусных больных. Среди новых выявленных случаев 41,6% составляют люди возрастом от 18 до 45 лет, 30,8% — от 46 до 65 лет, 12,0% — от 66 до 79 лет, 4,4% — старше 80 лет, 11,2% — дети.

- За сутки в России зарегистрировали 12 846 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 416 больных. В Москве - 4105.

- Разработчик вакцины от Covid‑19 назвал сроки отказа от масок после прививки:

«Надо дождаться по крайней мере 21 день после того, как человек привился, потом надо быть уверенным, что ты в группе опытной, а не в группе плацебо, и я бы советовал определить уровень протективных антител и после этого самому решать, носить маску или нет», - пояснил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

- За минувшие сутки столичные врачи вылечили 1306 человек от коронавирусной инфекции, всего в городе выздоровели после заболевания более 260 тысяч пациентов.

- В Москве за прошедшие сутки умерли 30 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в городе скончались 5560 пациентов.