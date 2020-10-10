РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 окт. В подмосковном Подольске открыли новый прививочный пункт в ТЦ «Галерея», сообщается в Instagram-аккаунте управления потребительского рынка администрации округа.

«В рамках прививочной кампании против гриппа на территории городского округа Подольск в крупных объектах торговли начали работу еще несколько прививочных пунктов, в том числе в ТЦ «Галерея». Прививку от гриппа в них можно сделать бесплатно. При себе необходимо иметь только паспорт», - говорится в сообщении.

Ранее пункты по вакцинации жителей заработали в гипермаркете «Глобус» и ТЦ «Остров сокровищ».

Также чтобы сделать прививку от гриппа, нужно обратиться в поликлинику по месту жительства или записаться с использованием сервиса «Электронная регистратура», который доступен на региональном портале госуслуг.

Доступны и другие способы записи на вакцинацию: по телефону единого колл-центра: 8(800)550-50-30, который работает с 7:00 до 20:00, или через инфомат в поликлинике.