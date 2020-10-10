РИАМО – 10 окт. Художественный руководитель театра «Геликон» Дмитрий Бертман рассказал, что в театре соблюдаются все антиковидные меры безопасности, согласно требованиям Роспотребнадзора, сообщает Федеральное агентство новостей.
В театре установлены санитайзеры, бактерицидные лампы. Кроме того, зрителей просят соблюдать социальную дистанцию, а на спектакли приходить в масках и перчатках. А на входе у зрителей измеряют температуру.
«У кого их (масок - ред.) нет — мы выдаем. В зале расположены камеры, помогающие отслеживать соблюдение публикой масочного режима. Кроме того, у «Геликона» есть еще одно неоспоримое преимущество — это новое здание, построенное всего пять лет назад и оборудованное самой современной системой кондиционирования и вентиляции», - отметил Бертман.
Он также рассказал, что в театрах сейчас продают только 50% билетов, чтобы зрители сидели друг от друга на расстоянии.
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Текстовая трансляция
10 ОКТЯБРЯ
- Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что на дистанционное обучение отправляют школьников, если в классе обнаружены несколько заразившихся коронавирусом:
- За сутки в столице госпитализировано 1047 коронавирусных больных. Среди новых выявленных случаев 41,6% составляют люди возрастом от 18 до 45 лет, 30,8% — от 46 до 65 лет, 12,0% — от 66 до 79 лет, 4,4% — старше 80 лет, 11,2% — дети.
- За сутки в России зарегистрировали 12 846 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 416 больных. В Москве - 4105.
- Разработчик вакцины от Covid‑19 назвал сроки отказа от масок после прививки:
- За минувшие сутки столичные врачи вылечили 1306 человек от коронавирусной инфекции, всего в городе выздоровели после заболевания более 260 тысяч пациентов.
- В Москве за прошедшие сутки умерли 30 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в городе скончались 5560 пациентов.
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