РИАМО – 10 окт. Художественный руководитель театра «Геликон» Дмитрий Бертман рассказал, что в театре соблюдаются все антиковидные меры безопасности, согласно требованиям Роспотребнадзора, сообщает Федеральное агентство новостей.

В театре установлены санитайзеры, бактерицидные лампы. Кроме того, зрителей просят соблюдать социальную дистанцию, а на спектакли приходить в масках и перчатках. А на входе у зрителей измеряют температуру.

«У кого их (масок - ред.) нет — мы выдаем. В зале расположены камеры, помогающие отслеживать соблюдение публикой масочного режима. Кроме того, у «Геликона» есть еще одно неоспоримое преимущество — это новое здание, построенное всего пять лет назад и оборудованное самой современной системой кондиционирования и вентиляции», - отметил Бертман.

Он также рассказал, что в театрах сейчас продают только 50% билетов, чтобы зрители сидели друг от друга на расстоянии. ​

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Текстовая трансляция

10 ОКТЯБРЯ

- Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что на дистанционное обучение отправляют школьников, если в классе обнаружены несколько заразившихся коронавирусом:

«С коронавирусом ситуация, конечно, сложнее. Здесь возможно переводить класс на дистанционную работу и в случае нескольких заболевших. Но это не основание для того, чтобы прерывать процесс обучения во всей школе. В каждом конкретном случае с коронавирусом решение принимают врачи-эпидемиологи в регионах», - подчеркнула Попова.

- За сутки в столице госпитализировано 1047 коронавирусных больных. Среди новых выявленных случаев 41,6% составляют люди возрастом от 18 до 45 лет, 30,8% — от 46 до 65 лет, 12,0% — от 66 до 79 лет, 4,4% — старше 80 лет, 11,2% — дети.

- За сутки в России зарегистрировали 12 846 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 416 больных. В Москве - 4105.

- Разработчик вакцины от Covid‑19 назвал сроки отказа от масок после прививки:

«Надо дождаться по крайней мере 21 день после того, как человек привился, потом надо быть уверенным, что ты в группе опытной, а не в группе плацебо, и я бы советовал определить уровень протективных антител и после этого самому решать, носить маску или нет», - пояснил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

- За минувшие сутки столичные врачи вылечили 1306 человек от коронавирусной инфекции, всего в городе выздоровели после заболевания более 260 тысяч пациентов.

- В Москве за прошедшие сутки умерли 30 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в городе скончались 5560 пациентов.