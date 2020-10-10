РИАМО - 10 окт. В московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево вечером в субботу задержали и отменили 24 прилета и вылета, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

Во Внукове задержали семь рейсов. В Шереметьеве задержаны два рейса, отменены тоже два. В аэропорту Домодедово задержано три рейса, еще десять отменено.

Согласно данным онлайн-табло прилетов и вылетов подмосковного аэропорта Жуковский, там задержек и отмен нет.

Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.