РИАМО - 10 окт. Воспитанница тренера Этери Тутберидзе Камила Валиева чисто исполнила свою короткую программу на этапе Кубка России в Москве, она лидирует по итогам короткой программы, сообщает Газета.ru.

«Фигуристка каталась под композицию Storm Эрика Рэдфорда и без ошибок показала сольные прыжки тройной флип и двойной аксель, а также каскад тройной лутц + тройной тулуп во второй половине программы, за что получила бонусные баллы», - отмечается в сообщении.

Судьи оценили прокат 14-летней фигуристки на 85,10 балла. Это позволило Валиевой выиграть короткую программу соревнований.

Спортсменка превзошла на пять очков другую ученицу Тутберидзе Дарью Усачеву, в активе которой 80,39 балла. Также Валиева почти на десять баллов обошла ученицу Евгения Плющенко Александру Трусову, которая заняла на турнире промежуточное третье место (75,77 балла).​