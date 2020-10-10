РИАМО - 10 окт. Десять молодых семей приняли участие новой высадке Сада молодоженов на ВДНХ, они посадили черешню, говорится в сообщении пресс-службы выставки.

«Сегодня состоялась первая высадка Сада молодоженов на ВДНХ в этом году. Старт новой традиции был дан в год 80-летия выставки. Молодым семьям о свадебной церемонии будут напоминать не только памятные фото на фоне архитектурных жемчужин выставки, но и именное дерево», - говорится в сообщении.

Право на посадку собственного фамильного дерева получила каждая 80-я семья, которая зарегистрировала свой брак во Дворце бракосочетания на ВДНХ. В этом году таких пар было десять. Сертификаты на посадку деревьев дарили молодоженам в день свадьбы.

«Молодожены, которые выбирают Дворец бракосочетания на ВДНХ, традиционно по-особенному относятся к этому месту. С начала 2020 года во Дворце поженились около 1,5 тысячи пар. И сейчас мы уже активно принимаем заявления на следующий год», - отметила начальник Дворца бракосочетания на ВДНХ Наталия Шарпар.

Молодожены считают церемонию высадки символическим событием и будут ухаживать за своими черешнями в будущем.

Посадка фамильных деревьев на территории выставки проходила под аккомпанемент музыкального струнного трио Дворца бракосочетания. А еще участникам мероприятия вручили полноформатные путеводители по выставке и рецепты счастья.