РИАМО - 10 окт. Десять молодых семей приняли участие новой высадке Сада молодоженов на ВДНХ, они посадили черешню, говорится в сообщении пресс-службы выставки.
«Сегодня состоялась первая высадка Сада молодоженов на ВДНХ в этом году. Старт новой традиции был дан в год 80-летия выставки. Молодым семьям о свадебной церемонии будут напоминать не только памятные фото на фоне архитектурных жемчужин выставки, но и именное дерево», - говорится в сообщении.
Право на посадку собственного фамильного дерева получила каждая 80-я семья, которая зарегистрировала свой брак во Дворце бракосочетания на ВДНХ. В этом году таких пар было десять. Сертификаты на посадку деревьев дарили молодоженам в день свадьбы.
Молодожены считают церемонию высадки символическим событием и будут ухаживать за своими черешнями в будущем.
Посадка фамильных деревьев на территории выставки проходила под аккомпанемент музыкального струнного трио Дворца бракосочетания. А еще участникам мероприятия вручили полноформатные путеводители по выставке и рецепты счастья.
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