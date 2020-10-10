РИАМО - 10 окт. Россияне с начала текущего года уже оформили 1 миллион ипотечных кредитов, общая сумма которых составила свыше 2,7 триллиона рублей, сообщает Газета.ru.

В сентябре в стране было выдано 180-185 тысяч кредитов. Объем выдачи составил около 500 миллиардов рублей.

«Такой результат стал возможен благодаря программе льготной ипотеки, на которую пришлось свыше 90% всех кредитов на новостройки в сентябре», - отметил гендиректор компании «Дом.РФ» Виталий Мутко.

Он добавил, что на рост интереса к ипотеке также повлияли ставки, которые сейчас находятся на историческом минимуме – порядка 8%.​