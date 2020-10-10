РИАМО – 10 окт. Режиссер Гоша Куценко рассказал, что в его новой картине «Парадоксы» актеры сыграли без гонораров, на съемки они использовали свое свободное время, сообщает Nation News.

Премьера фильма назначена на субботу. Идея снять эту комедию появилась у Куценко три года назад.

«Идея родилась на съемочной площадке. Тема парадокса в нашей жизни у меня давно летела в голове. Я хотел рассказать о парадоксах, с которыми мы сталкиваемся», — отметил режиссер.

Роботы по созданию картины завершились два года назад. Но крупные российские кинопрокатчики боялись ее брать.

«Картина сделана качественно, красиво. Местами социально-политические моменты, местами сатира. Мы прошлись по московским пробкам», — резюмировал Куценко.​​