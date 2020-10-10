РИАМО - 10 окт. В Московской области более 1 тысячи добровольцев следят за соблюдением масочного режима пассажирами в общественном транспорте, данная работа ведется во всех муниципалитетах, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства региона.

Маски у пассажиров проверяют на железнодорожных станциях, автовокзалах, остановках, в электричках и автобусах.

«Задача волонтеров - вежливо напомнить пассажирам об обязательном нахождении в транспорте в средствах индивидуальной защиты, пассажирам без СИЗов выдадут маски», - говорится в сообщении.

Вход на платформу и проезд на транспорте для волонтеров бесплатный, только при условии наличия знаков отличия и удостоверения в виде бэйджа.

Пассажирам напомнили, что надевать маску необходимо не только при посадке в транспортное средство, но и на прилегающей инфраструктуре: при входе на железнодорожную станцию и на остановке.

Приобрести средства индивидуальной защиты можно в кассах станций, на автовокзалах, в вендинговых аппаратах или у водителя автобуса. С прошлой недели стоимость маски в общественном транспорте «Мострансавто» снизилась до 5 рублей. Оплатить можно картой «Стрелка» или бесконтактной банковской картой.

Требование о ношении масок в общественном транспорте Подмосковья является обязательным с мая. За отсутствие средств индивидуальной защиты предусмотрен штраф согласно КоАП МО — 5 тысяч рублей.

Согласно постановлению губернатора Московской области за соблюдением масочного режима в общественных местах усилен контроль.

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Текстовая трансляция

10 ОКТЯБРЯ

- Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что на дистанционное обучение отправляют школьников, если в классе обнаружены несколько заразившихся коронавирусом:

«С коронавирусом ситуация, конечно, сложнее. Здесь возможно переводить класс на дистанционную работу и в случае нескольких заболевших. Но это не основание для того, чтобы прерывать процесс обучения во всей школе. В каждом конкретном случае с коронавирусом решение принимают врачи-эпидемиологи в регионах», - подчеркнула Попова.

- За сутки в столице госпитализировано 1047 коронавирусных больных. Среди новых выявленных случаев 41,6% составляют люди возрастом от 18 до 45 лет, 30,8% — от 46 до 65 лет, 12,0% — от 66 до 79 лет, 4,4% — старше 80 лет, 11,2% — дети.

- За сутки в России зарегистрировали 12 846 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 416 больных. В Москве - 4105.

- Разработчик вакцины от Covid‑19 назвал сроки отказа от масок после прививки:

«Надо дождаться по крайней мере 21 день после того, как человек привился, потом надо быть уверенным, что ты в группе опытной, а не в группе плацебо, и я бы советовал определить уровень протективных антител и после этого самому решать, носить маску или нет», - пояснил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

- За минувшие сутки столичные врачи вылечили 1306 человек от коронавирусной инфекции, всего в городе выздоровели после заболевания более 260 тысяч пациентов.

- В Москве за прошедшие сутки умерли 30 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в городе скончались 5560 пациентов.